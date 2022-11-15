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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» планирует бесплатно получить Павара

15 Ноября 2022 • 16:19 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может пополнить состав мадридского «Реала». По информации El Nacional, француз не собирается продлевать свое трудовое соглашение с мюнхенским клубом. «Сливочные» активно следят за развитием ситуации вокруг футболиста и хотят бесплатно подписать его следующим летом. Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt, контракт Павара с «Баварией» истекает лишь в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча. Стоимость французского игрока оценивается в 35 миллионов евро.

 
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Бенжамен Павар
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