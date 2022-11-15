«Реал» планирует бесплатно получить Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может пополнить состав мадридского «Реала». По информации El Nacional, француз не собирается продлевать свое трудовое соглашение с мюнхенским клубом. «Сливочные» активно следят за развитием ситуации вокруг футболиста и хотят бесплатно подписать его следующим летом. Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt, контракт Павара с «Баварией» истекает лишь в конце июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний защитник принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча. Стоимость французского игрока оценивается в 35 миллионов евро.