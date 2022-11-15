Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

15 Ноября 2022 • 07:36 Комментировать (1)

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступающий за мюнхенскую «Баварию», сделал выбор между Лионелем Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

«Лео или Криштиану? Я выберу Роналду. Почему? Статистика против Месси у моих команд лучше, чем против Роналду», - передает слова футболиста ESPN.

Напомним, что 37-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В активе 35-летнего аргентинца семь подобных наград.

На ЧМ-2022 Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Аргентина поборется за путевку в плей-офф с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
AlessandroDP
15 Ноября 2022 в 08:09
Ну и новости, годы идут, ничего не меняется)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Ноября
07:36 · Германия. Бундеслига
Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду 1
14 Ноября
18:52 · Россия. Премьер-лига
В мёнхенгладбахской «Боруссии» высказались о возможном подписании Сперцяна
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ 2
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о переходе Демикелиса в «Ривер Плейт» официально
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»
11:52 · Германия. Бундеслига
Тюрам включён в заявку сборной Франции на ЧМ-2022
11:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет прояснить ситуацию с будущим нескольких игроков
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал два трансфера 1
06:59 · Германия. Бундеслига
Игрок «Фрайбурга» сделал самый быстрый хет-трик Бундеслиги в 21-м веке
00:37 · Германия. Бундеслига
Коман: «Возможно, это мой первый и последний чемпионат мира»
13 Ноября
21:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку
19:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» с «Айнтрахтом» поделили очки
15:01 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии» анонсировал разговор с Беллингемом о его будущем 2
12:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Баварии»
08:06 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн оценил игру Мусиалы
Все новости
Рекомендуем