Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду

Немецкий нападающий Томас Мюллер, выступающий за мюнхенскую «Баварию», сделал выбор между Лионелем Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

«Лео или Криштиану? Я выберу Роналду. Почему? Статистика против Месси у моих команд лучше, чем против Роналду», - передает слова футболиста ESPN.

Напомним, что 37-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В активе 35-летнего аргентинца семь подобных наград.

На ЧМ-2022 Португалия сыграет в одной группе с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Аргентина поборется за путевку в плей-офф с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.