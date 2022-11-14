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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» объявила о переходе Демикелиса в «Ривер Плейт» официально

14 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать

В ближайшее время Мартин Демикелис станет главным тренером известного аргентинского клуба «Ривер Плейт». «Бавария», где молодой специалист работал со второй командой, объявила об этом официально.

«Бавария» и Мартин Демикелис договорились о том, что он уходит в клуб своей молодости «Ривер Плейт», чтобы занять там пост главного тренера. Его преемником во второй команде «Баварии» станет Хольгер Зейтц», - говорится в пресс-релизе мюнхенского клуба.

Член правления «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что клуб не хотел отказывать Мартину Демикелису в возможности возглавить один из крупнейших клубов Южной Америки.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мартин Демикелис Ривер Плейт
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