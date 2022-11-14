В ближайшее время Мартин Демикелис станет главным тренером известного аргентинского клуба «Ривер Плейт». «Бавария», где молодой специалист работал со второй командой, объявила об этом официально.

«Бавария» и Мартин Демикелис договорились о том, что он уходит в клуб своей молодости «Ривер Плейт», чтобы занять там пост главного тренера. Его преемником во второй команде «Баварии» станет Хольгер Зейтц», - говорится в пресс-релизе мюнхенского клуба.

Член правления «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что клуб не хотел отказывать Мартину Демикелису в возможности возглавить один из крупнейших клубов Южной Америки.