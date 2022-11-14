Тюрам включён в заявку сборной Франции на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включил последнего футболиста в заявочный лист на чемпионат мира – 2022.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, в расположение «трёхцветных» вызван нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, являющийся сыном легендарного защитника Лилиана Тюрама. Он занял последнее вакантное место в заявке действующих чемпионов мира.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Маркус отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами в 15 встречах.

Сборная Франции встретится в групповом раунде чемпионата мира с командами Туниса, Дании и Австралии.