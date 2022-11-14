«Интер» запланировал два трансфера

Миланский «Интер» планирует подписать двух футболистов по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, в поле зрения «нерадзурри» оказались нападающий гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам и фланговый защитник «Валенсии» Хесус Васкес.

«Летучие» мыши готовы отпустить своего игрока в аренду, а у Тюрама истекает контракт с немецким клубом по окончании сезона-2022/2023. «Интер» рассчитывает бесплатно подписать француза.

После 15 туров Серии А миланский топ-клуб занимает пятое место в турнирной таблице.