Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» запланировал два трансфера

14 Ноября 2022 • 10:41 Комментировать

Миланский «Интер» планирует подписать двух футболистов по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, в поле зрения «нерадзурри» оказались нападающий гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам и фланговый защитник «Валенсии» Хесус Васкес.

«Летучие» мыши готовы отпустить своего игрока в аренду, а у Тюрама истекает контракт с немецким клубом по окончании сезона-2022/2023. «Интер» рассчитывает бесплатно подписать француза.

После 15 туров Серии А миланский топ-клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Валенсия Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Хесус Васкес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
11:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет прояснить ситуацию с будущим нескольких игроков
10:41 · Германия. Бундеслига
«Интер» запланировал два трансфера
06:59 · Германия. Бундеслига
Игрок «Фрайбурга» сделал самый быстрый хет-трик Бундеслиги в 21-м веке
00:37 · Германия. Бундеслига
Коман: «Возможно, это мой первый и последний чемпионат мира»
13 Ноября
21:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку
19:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» с «Айнтрахтом» поделили очки
15:01 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии» анонсировал разговор с Беллингемом о его будущем
12:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Баварии»
08:06 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн оценил игру Мусиалы
02:22 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали, успеет ли Мюллер восстановиться до ЧМ-2022
12 Ноября
23:39 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Мусиала – очень скромный парень, но он невероятно хорош на поле»
23:32 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «В Бундеслиге по-прежнему возможно всё»
22:46 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Мусиала – это свой Месси для «Баварии»
22:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» спокойно переиграла «Шальке»
20:41 · Германия. Бундеслига
Мусиала стал рекордсменом «Баварии»
Все новости
Рекомендуем