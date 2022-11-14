Игрок «Фрайбурга» сделал самый быстрый хет-трик Бундеслиги в 21-м веке

В матче пятнадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги «Фрайбург» за один тайм уничтожил «Унион Берлин», забив тому четыре мяча. Первые три на свой счет записал итальянский форвард Винченцо Грифо, который ранее стал лучшим бомбардиром среди всех итальянских игроков, когда-либо выступавших в высшей лиге немецкого футбола.

Причем все три свои мяча Грифо забил уже к 20-й минуте - и это был самый быстрый хет-трик в немецкой Бундеслиге в 21-м веке. Абсолютный же рекорд был установлен 27 августа 1991 года - тогда Михаэль Тённис из «Дуйсбурга» забил три мяча в ворота «Карлсруэ» за всего лишь 16 минут.