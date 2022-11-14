Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Фрайбурга» сделал самый быстрый хет-трик Бундеслиги в 21-м веке

14 Ноября 2022 • 06:59 Комментировать

В матче пятнадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги «Фрайбург» за один тайм уничтожил «Унион Берлин», забив тому четыре мяча. Первые три на свой счет записал итальянский форвард Винченцо Грифо, который ранее стал лучшим бомбардиром среди всех итальянских игроков, когда-либо выступавших в высшей лиге немецкого футбола.

Причем все три свои мяча Грифо забил уже к 20-й минуте - и это был самый быстрый хет-трик в немецкой Бундеслиге в 21-м веке. Абсолютный же рекорд был установлен 27 августа 1991 года - тогда Михаэль Тённис из «Дуйсбурга» забил три мяча в ворота «Карлсруэ» за всего лишь 16 минут. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дуйсбург Фрайбург Винченцо Грифо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
06:59 · Германия. Бундеслига
Игрок «Фрайбурга» сделал самый быстрый хет-трик Бундеслиги в 21-м веке
00:37 · Германия. Бундеслига
Коман: «Возможно, это мой первый и последний чемпионат мира»
13 Ноября
21:28 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку
19:26 · Германия. Бундеслига
«Майнц» с «Айнтрахтом» поделили очки
15:01 · Германия. Бундеслига
​Директор «Боруссии» анонсировал разговор с Беллингемом о его будущем
12:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» нацелился на защитника «Баварии»
08:06 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн оценил игру Мусиалы
02:22 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали, успеет ли Мюллер восстановиться до ЧМ-2022
12 Ноября
23:39 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Мусиала – очень скромный парень, но он невероятно хорош на поле»
23:32 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «В Бундеслиге по-прежнему возможно всё»
22:46 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Мусиала – это свой Месси для «Баварии»
22:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» спокойно переиграла «Шальке»
20:41 · Германия. Бундеслига
Мусиала стал рекордсменом «Баварии»
20:00 · Германия. Бундеслига
«Шальке» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:39 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» не смог остановить набравший ход «Байер»
Все новости
Рекомендуем