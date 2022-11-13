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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку

13 Ноября 2022 • 21:28 Комментировать
Фрайбург
4:1
Унион Берлин
окончен

«Фрайбург» и «Унион» бились за выход на чистое второе место в чемпионате Германии. Уже к шестой минуте Винченцо Грифо оформил дубль, а у соперника вскоре Робин Кнохе не забил пенальти, а Диогу Лейте получил красную карточку. К перерыву Грифо оформил хет-трик, а Михаэль Грегорич забил в четвертый раз. Гости провели гол престижа в концовке.

«Фрайбург» вышел на чистое второе место, противник - пятый.

Протокол игры  
Фрайбург4:1Унион Берлин
(1:0) Грифо Винченцо4'  
(2:0) Грифо Винченцо6'  
(3:0) Грифо Винченцо20'  
(4:0) Грегорич Михаэль45'  
  84'Михель Свен (4:1)
Флеккен МаркКюблер Лукас 69' (Петерсен Нильс ( 69') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппСильдиллия КилианнГюнтер КристианКайтель ЯнникХёфлер Николас 69' (Эггештайн Максимилиан ( 69') Доан Рицу 76' (Чон У-Ён II ( 76') Грифо Винченцо 77' (Хёлер Лукас ( 77') Грегорич Михаэль 69' (Шаллаи Роланд ( 69')
Запасные: Шаде КевинШмид ЖонатанШлоттербек КевенВайсхаупт НоаУфофф БенджаминКиере Даниэль-Кофи
Грилль ЛеннартДухи ДанилоКнохе РобинЛейте Диогу  19'Триммель КристоферРюэрсон Юлиан 76' (Гисельман Нико ( 76') Харагути Генки 60' (Торсби Мортен ( 60') Зегуйн ПаульХаберер Яник 77' (Пантович Милош ( 77'  79') Бекер Шеральдо 46' (Еккель Пауль ( 46') Бехренс Кевин 60' (Михель Свен ( 60')
Запасные: Сибачо ЖорданЛевелинг ДжеймиБуск Якоб
13 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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21:28 · Германия. Бундеслига
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