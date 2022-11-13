«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку

«Фрайбург» и «Унион» бились за выход на чистое второе место в чемпионате Германии. Уже к шестой минуте Винченцо Грифо оформил дубль, а у соперника вскоре Робин Кнохе не забил пенальти, а Диогу Лейте получил красную карточку. К перерыву Грифо оформил хет-трик, а Михаэль Грегорич забил в четвертый раз. Гости провели гол престижа в концовке.

«Фрайбург» вышел на чистое второе место, противник - пятый.