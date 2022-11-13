«Фрайбург» разгромил «Унион» в борьбе за вторую строчку

«Фрайбург» и «Унион» бились за выход на чистое второе место в чемпионате Германии. Уже к шестой минуте Винченцо Грифо оформил дубль, а у соперника вскоре Робин Кнохе не забил пенальти, а Диогу Лейте получил красную карточку. К перерыву Грифо оформил хет-трик, а Михаэль Грегорич забил в четвертый раз. Гости провели гол престижа в концовке.
«Фрайбург» вышел на чистое второе место, противник - пятый.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо4'
|(2:0) Грифо Винченцо6'
|(3:0) Грифо Винченцо20'
|(4:0) Грегорич Михаэль45'
|84'Михель Свен (4:1)
Флеккен Марк•Кюблер Лукас69' (Петерсен Нильс (69') •Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Сильдиллия Килианн•Гюнтер Кристиан•Кайтель Янник•Хёфлер Николас69' (Эггештайн Максимилиан (69') •Доан Рицу76' (Чон У-Ён II (76') •Грифо Винченцо77' (Хёлер Лукас (77') •Грегорич Михаэль69' (Шаллаи Роланд (69')
Грилль Леннарт•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу• 19'Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан76' (Гисельман Нико (76') •Харагути Генки60' (Торсби Мортен (60') •Зегуйн Пауль•Хаберер Яник77' (Пантович Милош (77') • 79'Бекер Шеральдо46' (Еккель Пауль (46') •Бехренс Кевин60' (Михель Свен (60')
Запасные: Сибачо Жордан•Левелинг Джейми•Буск Якоб
13 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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