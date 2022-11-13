​Директор «Боруссии» анонсировал разговор с Беллингемом о его будущем

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится на радаре многих топ-клубов Европы. Комментарий по поводу будущего игрока дал Ханс-Йоахим Вацке, который занимает должность генерального директора «шмелей».

«Думаю, что как только чемпионат мира в Катаре закончится, у нас будет простой разговор о том, что он [Беллингем] на самом деле хочет. Мы пообщаемся с ним, с его родителями и, конечно, с его представителями. Он должен просто сказать нам, хочет ли он остаться или хочет уйти. Мы подойдём к этому вопросу разумно.

Мы не должны делать вид, что эта тема не обсуждается. Также мы не можем позволить себе иметь финансовые проблемы», - сказал Вацке Bild.