«Реал» нацелился на защитника «Баварии»

Фланговый защитник сборной Франции Бенжамен Павар может покинуть мюнхенскую «Баварию» и продолжить карьеру в испанском чемпионате. По сведениям журналистов El Nacional, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

В «королевском» клубе рассматривают кандидатуру Павара в качестве альтернативы испанцу Дани Карвахалю, склонному к травмам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бенжамена в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Павар сыграл 13 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до середины следующего года.