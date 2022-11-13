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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на защитника «Баварии»

13 Ноября 2022 • 12:00 Комментировать

Фланговый защитник сборной Франции Бенжамен Павар может покинуть мюнхенскую «Баварию» и продолжить карьеру в испанском чемпионате. По сведениям журналистов El Nacional, заинтересованность в услугах 26-летнего футболиста проявляет мадридский «Реал».

В «королевском» клубе рассматривают кандидатуру Павара в качестве альтернативы испанцу Дани Карвахалю, склонному к травмам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бенжамена в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Павар сыграл 13 поединков, в которых забил один гол и получил две желтые карточки. Контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Бенжамен Павар
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