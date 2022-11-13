Нагельсманн оценил игру Мусиалы

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался об игре нападающего команды Джамала Мусиалы в нынешнем сезоне.

«В этой кампании Джамал очень серьезно прибавил. Он провел отличную первую часть сезона. У Мусиалы невероятная скорость, это очень талантливый футболист. В «Баварии» все рады, что он играет за нас», - цитирует специалиста Sky Sport Deutschland.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 19-летний форвард поучаствовал в 14 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и шесть голевых передач.

Контракт Джамала с «Баварией» рассчитан до 2026 года, а трансферный ценник – 100 миллионов евро.