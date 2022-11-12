«РБ Лейпциг» продлил удачную серию и вышел на второе место

В 15-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у «Вердера» и после победы со счётом 2:1 вырвался на второе место. Андре Силва забил уже на 13-й минуте, а после перерыва голами обменялись Кристиан Гросс и Ксавер Шлагер. «Быки» проигрывают «Баварии» всего три очка. Бременцы - девятые.