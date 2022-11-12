«РБ Лейпциг» продлил удачную серию и вышел на второе место

В 15-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у «Вердера» и после победы со счётом 2:1 вырвался на второе место. Андре Силва забил уже на 13-й минуте, а после перерыва голами обменялись Кристиан Гросс и Ксавер Шлагер. «Быки» проигрывают «Баварии» всего три очка. Бременцы - девятые.
Протокол игры
|13'Андре Силва (0:1)
|(1:1) Гросс Кристиан57'
|71'Шлагер Ксавер (1:2)
Павленка Иржи•Пипер Амос80' (Шмидт Никлас (80') •Штарк Никлас• 81'Фридль Марко•Гросс Кристиан71' (Рапп Николай (71') •Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо71' (Стаге Йенс (71') •Шмид Романо86' (Бёрк Оливер (86') •Юнг Антони86' (Динкчи Эрен (86') •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид•Собослаи Доминик83' (Хальстенберг Марсель (83') •Шлагер Ксавер•Айдара Амаду 21'77' (Кампль Кевин (77') •Форсберг Эмиль 55'72' (Ольмо Дани (72') •Андре Силва83' (Поульсен Юссуф (83') •Нкунку Кристофер
Запасные: Клостерманн Лукас•Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Новоа Уго
12 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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