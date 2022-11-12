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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» продлил удачную серию и вышел на второе место

12 Ноября 2022 • 19:29 Комментировать
Вердер
1:2
РБ Лейпциг
окончен

В 15-м туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» гостил у «Вердера» и после победы со счётом 2:1 вырвался на второе место. Андре Силва забил уже на 13-й минуте, а после перерыва голами обменялись Кристиан Гросс и Ксавер Шлагер. «Быки» проигрывают «Баварии» всего три очка. Бременцы - девятые.

 

Протокол игры  
Вердер1:2РБ Лейпциг
  13'Андре Силва (0:1)
(1:1) Гросс Кристиан57'  
  71'Шлагер Ксавер (1:2)
Павленка ИржиПипер Амос 80' (Шмидт Никлас ( 80') Штарк Никлас  81'Фридль МаркоГросс Кристиан 71' (Рапп Николай ( 71') Вайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 71' (Стаге Йенс ( 71') Шмид Романо 86' (Бёрк Оливер ( 86') Юнг Антони 86' (Динкчи Эрен ( 86') Фюллькруг НикласДукш Марвин
Запасные: Fabio ChiarodiaДос Сантос Хеслер ЭдуардоГоллер БеньяминЦеттерер МихаэльБьюкенен Ли
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминОрбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум ДавидСобослаи Доминик 83' (Хальстенберг Марсель ( 83') Шлагер КсаверАйдара Амаду  21' 77' (Кампль Кевин ( 77') Форсберг Эмиль  55' 72' (Ольмо Дани ( 72') Андре Силва 83' (Поульсен Юссуф ( 83') Нкунку Кристофер
Запасные: Клостерманн ЛукасБа СануссуНюланд ЭрьянНовоа Уго
12 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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