Терзич: «У «Боруссии» дефицит очков, который нужно компенсировать»

Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с представителями СМИ после неудачи в поединке с гладбахской «Боруссией» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. «Шмели» потерпели поражение со счетом 2:4.

«Эта неделя выдалась для нас неудачной. Быстрый пропущенный мяч сломал нашу игру. План не сработал. Мы плохо действовали в обороне и упустили много голевых моментов.

Теперь у «Боруссии» дефицит очков, который нужно компенсировать в январе. Мы начнем все не с нуля, но с минуса», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

По итогам 15 туров «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице.