Маттеус - Марадоне: «Это первый чемпионат мира без тебя»

Мы уже сообщали об особом отношении легендарного Лотара Маттеуса к своему современнику Диего Марадоне, безвременно покинувшему нас 25 ноября 2020 года. Маттеус тяжело переживает потерю своего «немезида» - так бывает, когда люди сперва являются злейшими врагами, а потом, после окончания карьеры, становятся добрыми друзьями.

- Это первый чемпионат мира без тебя, - написал Маттеус в социальных сетях, прикрепив к публикации фотографию, на которой он обнимается с Марадоной.

Напомним, что они играли друг против друга в двух финалах ЧМ - в 1986 Марадона выиграл, а в 1990 Германия и Маттеус взяли реванш.