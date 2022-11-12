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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус - Марадоне: «Это первый чемпионат мира без тебя»

12 Ноября 2022 • 03:42 Комментировать

Мы уже сообщали об особом отношении легендарного Лотара Маттеуса к своему современнику Диего Марадоне, безвременно покинувшему нас 25 ноября 2020 года. Маттеус тяжело переживает потерю своего «немезида» - так бывает, когда люди сперва являются злейшими врагами, а потом, после окончания карьеры, становятся добрыми друзьями.

- Это первый чемпионат мира без тебя, - написал Маттеус в социальных сетях, прикрепив к публикации фотографию, на которой он обнимается с Марадоной.

Напомним, что они играли друг против друга в двух финалах ЧМ - в 1986 Марадона выиграл, а в 1990 Германия и Маттеус взяли реванш.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Германии Сборная Аргентины Лотар Маттеус Сборная Фрг ЧМ-1986
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