«Боруссия» предложила новый контракт игроку, за которым охотятся европейские гранды

Владельцы дортмундской «Боруссии» намерены сохранить в составе команды 17-летнего нападающего Юссуфу Мукоко, на которого претендует ряд европейских топ-клубов. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «шмели» предлагают талантливому футболисту долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Действующий трудовой договор форварда с дортмундцами рассчитан до окончания нынешнего сезона. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «МЮ», «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Мукоко, несмотря на юный возраст, был включен в заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2022.