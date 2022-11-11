Гётце прокомментировал попадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2022

Вингер франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце прокомментировал попадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2022, который в скором времени стартует в Катаре.

«Я рад находиться в обойме сборной. Благодарю тренерский штаб за оказанное доверие. Это награда за всю работу, которую я проделал в последнее время. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал», - оставил сообщение 30-летний полузащитник в социальных сетях.

В текущем сезоне Бундеслиги Марио отметился двумя забитыми мячами в 14 играх.

На чемпионате мира «бундестим» сыграет в одной группе со сборными Японии, Испании и Коста-Рики.