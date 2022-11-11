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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гётце прокомментировал попадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2022

11 Ноября 2022 • 10:03 Комментировать

Вингер франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце прокомментировал попадание в заявку сборной Германии на чемпионат мира – 2022, который в скором времени стартует в Катаре.

«Я рад находиться в обойме сборной. Благодарю тренерский штаб за оказанное доверие. Это награда за всю работу, которую я проделал в последнее время. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал», - оставил сообщение 30-летний полузащитник в социальных сетях.

В текущем сезоне Бундеслиги Марио отметился двумя забитыми мячами в 14 играх.

На чемпионате мира «бундестим» сыграет в одной группе со сборными Японии, Испании и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Айнтрахт Франкфурт Марио Гётце
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