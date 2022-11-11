Румменигге возвращается в «Баварию»

Экс-футболист Карл-Хайнц Румменигге, ранее входивший в правление мюнхенской «Баварии», может вернуться в стан чемпиона Германии. Согласно сведениям журналистов Bild, руководство клуба хочет снова привлечь 67-летнего функционера к работе. Стороны уже вступили в переговоры о возобновлении сотрудничества.

В ноябре 1991 года Румменигге был избран вице-президентом мюнхенского гранда. 13 февраля 2002 года Карл-Хайнц покинул пост в связи с избранием председателем правления клуба, которым он оставался до июля 2021 года, уступив этот пост другой легенде «Баварии» Оливеру Кану.