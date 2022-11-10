​«Бавария» предложит Чупо-Мотингу 5 млн евро в год

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на днях подчеркнул, что клуб хочет сохранить в своих рядах Эрика Чупо-Мотинга. Действующий контракт 33-летнего камерунца с мюнхенцами истекает в конце сезона, и ряд клубов хотели бы переманить форварда в следующем году.

После чемпионата мира «Бавария» вступит в переговоры с Эриком Чупо-Мотингом. Мюнхенцы предложат игроку контракт, по которому он сможет зарабатывать около 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

В 15 матчах за «Баварию» в сезоне 2022/2023 Эрик Чупо-Мотинг забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.