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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» предложит Чупо-Мотингу 5 млн евро в год

10 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич на днях подчеркнул, что клуб хочет сохранить в своих рядах Эрика Чупо-Мотинга. Действующий контракт 33-летнего камерунца с мюнхенцами истекает в конце сезона, и ряд клубов хотели бы переманить форварда в следующем году.

После чемпионата мира «Бавария» вступит в переговоры с Эриком Чупо-Мотингом. Мюнхенцы предложат игроку контракт, по которому он сможет зарабатывать около 5 миллионов евро в год с учётом бонусов. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

В 15 матчах за «Баварию» в сезоне 2022/2023 Эрик Чупо-Мотинг забил 10 голов и отдал 3 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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