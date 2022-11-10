​Крузе раскрыл пикантную подробность из жизни сборной Германии на победном чемпионате мира

Нападающий Макс Крузе вызывался в сборную Германии в 2013 году, но он всё же не ездил на чемпионат мира – 2014, где Бундестим завоевала золото. Несмотря на своё отстутствие, Крузе знает пикантную подробность о жизни команды в Бразилии.

«Я могу вам точно сказать, что в тот период у некоторых игроков сборной Германии было по две-три девушки», - рассказал Крузе, чьи слова приводит Bild.

«Конечно, я был зол на тренера [Йоахима Лёва]. Трудно радоваться успеху твоей страны на чемпионате мира, когда ты знаешь, что тоже мог быть там. Я не смотрел церемонию награждения», - отметил футболист «Вольфсбурга».