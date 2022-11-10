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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гвардиол получил перелом носа

10 Ноября 2022 • 15:56 Комментировать

В среду вечером «РБ Лейпциг» проводил домашний матч чемпионата Германии против «Фрайбурга». Команда Марко Розе обыграла соперника со счётом 3:1. При этом «быки» ещё в первом тайме потеряли Йошко Гвардиола – хорватский защитник был заменён на 23-й минуте.

Как сообщает пресс-служба «РБ Лейпцига», в результате проведённого обследования у Гвардиола выявили перелом носа. Хирургическое вмешательство защитнику не понадобится. Его поездке на чемпионат мира в Катар ничего не угрожает.

«РБ Лейпциг» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

Чемпионат мира стартует 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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