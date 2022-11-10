Ройс пропустит ЧМ-2022

Атакующий полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройс не поможет сборной Германии на чемпионате мира – 2022. Об этом рапортует Sky Sports.

Как стало известно британской прессе, 33-летний вингер не попадет в заявку «бундестим» из-за повреждения лодыжки.

В текущем сезоне чемпионата Германии Марко провел семь матчей, записав себе в актив два забитых мяча и две результативные передачи. На групповой стадии Лиги чемпионов Ройс провел два поединка, забил гол и дважды ассистировал одноклубникам.

На мундиале Германия попала в группу Е, где ее соперниками будут Испания, Япония и Коста-Рика.