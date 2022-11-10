Пять клубов Бундеслиги хотят подписать Госенса

В миланском «Интере» недовольны уровнем футбола, который демонстрирует немецкий латераль Робин Госенс. По сообщениям Inter News, «нерадзурри» приняли решение избавиться от игрока в грядущее трансферное окно.

У Госенса есть предостаточно вариантов на родине. Заинтересованность в услугах защитника проявляют сразу пять представителей чемпионата Германии: «Айнтрахт», «Боруссия» Мёнхенгладбах, «Вольфсбург», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 28-летний футболист провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость составляет 22 миллиона евро.