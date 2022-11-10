Алекс Крал поделился эмоциями от голевой передачи за «Шальке»

Хавбек немецкого «Шальке» Алекса Крал, который выступает за «кобальтовых» на правах аренды, высказался о победе над «Майнцем» в поединке 14-го тура Бундеслиги. Гельзенкирхенцы выиграли со счетом 1:0, голевой пас в активе чешского футболиста.

«Я счастлив помочь команде одержать победу. Мы заслужили этот успех. У меня прекрасные ощущения после голевого паса. Наши болельщики заслужили эту победу», - оставил сообщение Алекс в своих социальных сетях.

Напомним, что полноценный контракт полузащитника принадлежит московскому «Спартаку».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Крал принял участие в 11 встречах.