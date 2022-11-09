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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» назвала диагноз Мане

09 Ноября 2022 • 17:15 Комментировать (1)

Садио Мане угодил в лазарет «Баварии». В последние часы в СМИ появлялась противоречивая информация на тему того, сможет ли форвард выступить за сборную Сенегала на чемпионате мира. Между тем, «Бавария» выпустила пресс-релиз о состоянии Мане.

В матче против «Вердера» Мане получил травму правой малоберцовой кости. Мюнхенский клуб сообщает, что форвард не примет участия в матче против «Шальке 04» в субботу. В ближайшие дни Мане продолжит проходить обследования. «Бавария» отмечает, что находится в контакте с медицинским штабом Федерации футбола Сенегала.

Чемпионат мира – 2022 стартует в Катаре в воскресенье, 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Сенегала Садио Мане
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