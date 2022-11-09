Садио Мане не сыграет на ЧМ-2022

Печальную новость для болельщиков сборной Сенегала опубликовали журналисты Lequipe. Как стало известно авторитетному изданию, вингер Садио Мане не сыграет на грядущем чемпионате мира – 2022 из-за травмы, полученной во вчерашнем матче 14-го тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1). Игрок был заменен в середине первого тайма.

Из-за потери своей главной звезды шансы Сенегала на выход в плей-офф значительно ухудшились. Напомним, что на мундиале африканская сборная сыграет в одном квартете с Нидерландами, Эквадором и Катаром.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря.