«Бавария» приняла решение по Нойеру

В мюнхенской «Баварии» по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с голкипером Мануэлем Нойером. Об этом поведал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

«Мануэль продолжит играть за «Баварию». Ближайшие два-три года мы рассчитываем на него», - приводит слова функционера Sky Sports.

36-летний голкипер защищает цвета «Баварии» с лета 2011 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Мануэль провел 11 поединков, в которых попустил 11 мячей. В трех матчах голкипер сохранил свои ворота на замке.