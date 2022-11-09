Стало известно, сыграет ли Мане на ЧМ-2022

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Садио Мане, получивший повреждение по ходу вчерашнего поединка чемпионата Германии против бременского «Вердера» (6:1), прошел медицинское обследование.

Согласно данным Bayern&Germany, у звездного игрока нет серьезной травмы. Его участию в чемпионате мира – 2022 ничего не угрожает. У Мане диагностировано защемление нерва из-за удара по ноге. Ожидается, что к старту мундиаля-2022 сенегалец будет в строю.

В нынешнем сезоне 30-летний вингер забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 14 матчах чемпионата Германии.