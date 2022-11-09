Мусиала стал рекордсменом Бундеслиги

19-летний форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала отметился забитым мячом в поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1).

Согласно сведениям Opta, Мусиала стал рекордсменом чемпионата Германии по голам в первые 14 туров среди молодых футболистов. В настоящий момент на его счету девять забитых мячей.

«Бавария» идет на серии из пяти побед подряд в чемпионате Германии. Благодаря этому подопечные Юлиана Нагельсманна захватили лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий поединок мюнхенцы проведут на выезде с «Шальке».