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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала стал рекордсменом Бундеслиги

09 Ноября 2022 • 09:13 Комментировать

19-летний форвард мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала отметился забитым мячом в поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1).

Согласно сведениям Opta, Мусиала стал рекордсменом чемпионата Германии по голам в первые 14 туров среди молодых футболистов. В настоящий момент на его счету девять забитых мячей.

«Бавария» идет на серии из пяти побед подряд в чемпионате Германии. Благодаря этому подопечные Юлиана Нагельсманна захватили лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий поединок мюнхенцы проведут на выезде с «Шальке».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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