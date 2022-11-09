Нагельсманн рассказал о травме Мане

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о повреждении нападающего команды Садио Мане. Сенегалец получил травму в начале матча с бременским «Вердером» и не смог продолжить встречу.

«Садио получил удар по большеберцовой кости. Это достаточно болезненное место. Нам нужно дождаться результатов медобследования, чтобы понять, насколько все серьезно», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, что из-за травмы сенегальский нападающий покинул поле на 20-й минуте. Вместо него вышел Лерой Сане.

Матч завершился разгромной победой «Баварии» со счетом 6:1.