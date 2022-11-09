Мане получил травму перед ЧМ-2022

Звездный форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане не смог доиграть вчерашний поединок чемпионата Германии против бременского «Вердера» (6:1). Сенегальский футболист получил повреждение в первом тайме и покинул поле на 20-й минуте. Вместо него вышел Лерой Сане.

О степени серьезности повреждения африканца пока ничего неизвестно. В ближайшее время Садио пройдет медицинское обследование.

Напомним, что во второй половине ноября стартует чемпионат мира – 2022. Сборная Сенегала, лидером которой является Мане, проведет первый матч 21 ноября. Соперником африканской команды станут Нидерланды.