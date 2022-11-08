​Лунёв рассказал, как немец просил его помочь купить «Ниву»

Российский вратарь Андрей Лунёв, ныне выступающий за немецкий «Байер», в ходе интервью для sport24 рассказал, как однажды знакомый человек в Германии просил его помочь купить «Ниву».

«Только в России такую купить можно, помоги! Заплачу, сколько надо!» - пересказывает Лунёв слова немца.

«А там «Нива» старая, неизвестно какого года. Я спрашиваю: «Как я тебе её найду? Ты знаешь, какой у неё пробег?» Он такой: «Знаю, знаю. Я просто кайфую от такой машины, она у меня уже была, но сломалась», - продолжил рассказ истории футболист.

По словам Лунёва, он даже нашёл такую «Ниву», но из-за сложившейся ситуации перегнать автомобиль из России в Германию стало нереально.

Цвета леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв защищает с прошлого сезона. За это время вратарь провёл три матча и пропустил в них четыре гола.