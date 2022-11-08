​Лунёв выбрал 3 вещи, по которым скучает в Германии

Страж ворот «Байера» Андрей Лунёв выбрал три вещи, по которым он скучает в Германии.

«Первая - комфорт…» - сказал Лунёв в ходе интервью для sport24, добавив, что имеет в виду комфорт в бытовом плане.

«Второе - футбол. В России я играл, здесь не играю. И третье - общение, которое меня окружало», - высказался 30-летний футболист.

Напомним, что Андрей Лунёв выступает за «Байер» с лета 2021 года. С тех пор россиянин провёл за немецкий клуб три матча, в которых пропустил четыре гола. Основным голкипером леверкузенцев является Лукаш Градецки.

На текущий момент «Байер» занимает 14-е место в чемпионате Германии.