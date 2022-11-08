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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер больше не сыграет за «Баварию» в 2022 году

08 Ноября 2022 • 13:51 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер больше не сыграет за команду в текущем году. Об этом сообщил наставник коллектива Юлиан Нагельсманн в беседе с журналистами.

«Мы не станем рисковать», - сказал специалист на пресс-конференции.

Нагельсманн дал Мюллеру время на полное восстановление от мышечной травмы в преддверии чемпионата мира – 2022.

В этом году «Баварии» осталось провести две встречи – против «Вердера» и «Шальке».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии попала в квартет Е, где ее соперниками будут команды Японии, Испании и Коста-Рики.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн
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