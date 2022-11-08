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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла наследника Левандовски

08 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать

Талант дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Как сообщают журналисты портала Sport.es, в стане «сине-гранатовых» рассматривают 17-летнего форварда в качестве преемника Роберта Левандовски.

Стоит отметить, что помимо «сине-гранатовых» заинтересованность в трансфере Мукоко проявляет «Ливерпуль».

В сезоне-2022/2023 Юссуфа принял участие в 20 матчах за «шмелей», записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач. Трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2023 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Юссуфа Мукоко
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