Талантливый нападающий Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига» находится на карандаше ряда топ-клубов Европы. В последние недели и месяцы пресса активно сватает 24-летнего француза в «Челси». Проскакивала даже информация о том, что «пенсионеры» уже согласовали трансфер игрока. Впрочем, Нкунку готов дождаться предложения от «Реала», о чём рассказывает Caughtoffside.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку сыграл за «РБ Лейпциг» 21 матч. На счету француза 16 голов и два результативных паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристофера Нкунку в 80 миллионов евро.