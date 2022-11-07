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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нкунку готов дождаться предложения от «Реала»

07 Ноября 2022 • 14:57 Комментировать

Талантливый нападающий Кристофер Нкунку из «РБ Лейпцига» находится на карандаше ряда топ-клубов Европы. В последние недели и месяцы пресса активно сватает 24-летнего француза в «Челси». Проскакивала даже информация о том, что «пенсионеры» уже согласовали трансфер игрока. Впрочем, Нкунку готов дождаться предложения от «Реала», о чём рассказывает Caughtoffside.

В сезоне 2022/2023 Кристофер Нкунку сыграл за «РБ Лейпциг» 21 матч. На счету француза 16 голов и два результативных паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Кристофера Нкунку в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Трансферы футбола - зима 2023
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