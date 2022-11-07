Мусиала: «Хочу стать одним из лучших футболистов мира»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался об уровне своей игры в текущем сезоне.

«Мне трудно быть довольным своей игрой после матчей. Я хочу прогрессировать и стать одним из лучших футболистов мира», - передает слова форварда Get German Football News.

Кроме того, Джамал заявил о намерении побороться за звание лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий принял участие в 12 поединках чемпионата Германии. На счету Мусиалы восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

Трансферная стоимость юного игрока оценивается в 80 миллионов евро.