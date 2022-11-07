«Байер» установил рекорд Бундеслиги

В матче тринадцатого тура немецкого чемпионата леверкузенский «Байер» с крупным счетом переиграл «Унион Берлин», забив тому пять безответных мячей во второй половине игры. Как оказалось, эта победа стала повторением рекорда Бундеслиги в текущем столетии - еще никогда ранее в 21-м веке лидер чемпионата не проигрывал в очередном туре с таким крупным счетом.

Лишь в апреле 2019 года «Бавария» также уничтожила дортмундскую «Боруссию» с тем же счетом, и теперь вместе с ней этот рекорд разделяет и «Байер».

В следующем туре «аптекари» сыграют в гостях с «Кельном», это случится девятого ноября.