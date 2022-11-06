Аутсайдеры из «Байера» забили 5 мячей за тайм лидировавшему «Униону»

Перед 13-м туром чемпионата Германии «Унион» лидировал, обладая самой надёжной обороной. Но встреча с третьим с конца «Байером» стала настоящим крахом для столичной команды. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва леверкузенцы забили сразу пять мячей подряд. Дубль за две минуты оформил Мусса Диаби.
«Байер» уже 14-й, а его соперник откатился на второе место.
Видеотрансляция матча Байер Л - Унион Берлин
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Андрих Роберт46'
|(2:0) Диаби Мусса56'
|(3:0) Диаби Мусса58'
|(4:0) Гложек Адам68'
|(5:0) Баккер Митчел76'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Тапсоба Эдмон69' (Адли Амин (69') •Инкапье Пьеро•Андрих Роберт•Фримпонг Жереми77' (Хадсон-Одои Каллум (77') •Демирбай Керем55' (Паласиос Эксекиэль (55') •Амири Надим• 19'Баккер Митчел•Диаби Мусса69' (Та Джонатан (69') •Гложек Адам77' (Фосу-Менса Тимоти (77')
Грилль Леннарт•Баумгартль Тимо•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер•Рюэрсон Юлиан•Торсби Мортен 41'59' (Михель Свен (59') •Хедира Рани 24'68' (Пантович Милош (68') •Хаберер Яник75' (Скарке Тим (75') •Сибачо Жордан 26'59' (Бехренс Кевин (59') •Бекер Шеральдо59' (Зегуйн Пауль (59')
06 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Видео
Бан пользователя