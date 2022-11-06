Аутсайдеры из «Байера» забили 5 мячей за тайм лидировавшему «Униону»

Перед 13-м туром чемпионата Германии «Унион» лидировал, обладая самой надёжной обороной. Но встреча с третьим с конца «Байером» стала настоящим крахом для столичной команды. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва леверкузенцы забили сразу пять мячей подряд. Дубль за две минуты оформил Мусса Диаби.

«Байер» уже 14-й, а его соперник откатился на второе место.

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