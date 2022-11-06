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Чемпионат Германии. Бундеслига

Аутсайдеры из «Байера» забили 5 мячей за тайм лидировавшему «Униону»

06 Ноября 2022 • 19:21 Комментировать
Байер Л
5:0
Унион Берлин
окончен

Перед 13-м туром чемпионата Германии «Унион» лидировал, обладая самой надёжной обороной. Но встреча с третьим с конца  «Байером» стала настоящим крахом для столичной команды. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а после перерыва леверкузенцы забили сразу пять мячей подряд. Дубль за две минуты оформил Мусса Диаби.

«Байер» уже 14-й, а его соперник откатился на второе место.

 

Видеотрансляция матча Байер Л - Унион Берлин

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Протокол игры  
Байер Л5:0Унион Берлин
(1:0) Андрих Роберт46'  
(2:0) Диаби Мусса56'  
(3:0) Диаби Мусса58'  
(4:0) Гложек Адам68'  
(5:0) Баккер Митчел76'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТапсоба Эдмон 69' (Адли Амин ( 69') Инкапье ПьероАндрих РобертФримпонг Жереми 77' (Хадсон-Одои Каллум ( 77') Демирбай Керем 55' (Паласиос Эксекиэль ( 55') Амири Надим  19'Баккер МитчелДиаби Мусса 69' (Та Джонатан ( 69') Гложек Адам 77' (Фосу-Менса Тимоти ( 77')
Запасные: Лунёв АндрейСертдемир ЗиданАзхиль АйманБеллараби Карим
Грилль ЛеннартБаумгартль ТимоКнохе РобинЛейте ДиогуТриммель КристоферРюэрсон ЮлианТорсби Мортен  41' 59' (Михель Свен ( 59') Хедира Рани  24' 68' (Пантович Милош ( 68') Хаберер Яник 75' (Скарке Тим ( 75') Сибачо Жордан  26' 59' (Бехренс Кевин ( 59') Бекер Шеральдо 59' (Зегуйн Пауль ( 59')
Запасные: Мёхвальд КевинЕккель ПаульГисельман НикоБуск ЯкобХарагути Генки
06 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

Видео

Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:0. Гол Митчела Баккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
5:0. Гол Митчела Баккера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол пяткой Адама Гложека (видео). Чемпионат Германии. Футбол
4:0. Гол пяткой Адама Гложека (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Муссы Диаби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:0. Гол Муссы Диаби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Муссы Диаби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Муссы Диаби (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Роберта Андриха (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Роберта Андриха (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Унион Берлин
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