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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» сообщила сроки возвращения Дэвиса

06 Ноября 2022 • 13:35 Комментировать

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прошел медицинское обследование. Во вчерашнем поединке против берлинской «Герты» (3:2) канадец получил травму, из-за которой был заменен в середине второго тайма.

Как сообщается на официальном сайте немецкого гранда, игрок пропустит ближайшие матчи команды. При этом он должен успеть восстановиться к старту чемпионата мира – 2022.

На мундиале сборная Канады сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Бельгии, Марокко и Хорватии.

В этом сезоне Альфонсо принял участие в 17 поединках за «Баварию», отметившись двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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