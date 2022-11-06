«Бавария» сообщила сроки возвращения Дэвиса

Фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис прошел медицинское обследование. Во вчерашнем поединке против берлинской «Герты» (3:2) канадец получил травму, из-за которой был заменен в середине второго тайма.

Как сообщается на официальном сайте немецкого гранда, игрок пропустит ближайшие матчи команды. При этом он должен успеть восстановиться к старту чемпионата мира – 2022.

На мундиале сборная Канады сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Бельгии, Марокко и Хорватии.

В этом сезоне Альфонсо принял участие в 17 поединках за «Баварию», отметившись двумя голевыми передачами.