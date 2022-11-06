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Чупо-Мотинг рассказал о своих планах в «Баварии»

06 Ноября 2022 • 11:08 Комментировать

Центральный нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг ответил на вопрос о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Я полностью сконцентрирован на игре за «Баварию». Буду очень рад, если смогу задержаться здесь как можно дольше», - передает слова 33-летнего камерунского бомбардира инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В сезоне-2022/2023 африканский нападающий принял участие в 14 поединках за немецкий гранд, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Эрик может заменить Криштиану Роналду в «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
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