Чупо-Мотинг рассказал о своих планах в «Баварии»

Центральный нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг ответил на вопрос о своем будущем в мюнхенском клубе.

«Я полностью сконцентрирован на игре за «Баварию». Буду очень рад, если смогу задержаться здесь как можно дольше», - передает слова 33-летнего камерунского бомбардира инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В сезоне-2022/2023 африканский нападающий принял участие в 14 поединках за немецкий гранд, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что Эрик может заменить Криштиану Роналду в «МЮ».