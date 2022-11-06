«Бавария» потеряла одного из ведущих игроков

Ведущий защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис получил повреждение по ходу вчерашнего поединка против берлинской «Герты» в чемпионате Германии. Канадский футболист из-за травмы был вынужден покинуть поле на 64-й минуте. В ближайшее время он пройдет медобследование, которое выявит серьезность повреждения.

Напомним, что вчерашний матч завершился результативной победой «Баварии» со счетом 3:2. После 13 туров чемпионата Германии мюнхенский коллектив набрал 28 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 12 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.