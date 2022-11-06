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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» повторил абсолютный антирекорд Бундеслиги

06 Ноября 2022 • 06:37 Комментировать
Вердер
2:1
Шальке 04
окончен

В матче тринадцатого тура немецкого чемпионата Бундеслиги бременский «Вердер» обыграл «Шальке 04» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 35-й гостевой матч чемпионата кряду для «Шальке», в котором команда не может выиграть. Таким образом, команда повторила антирекорд Бундеслиги, который уже более сорока лет назад установил «Карлсруэ» в период с 1976 по 1981 год.

Следующая гостевая неудача «Шальке» станет абсолютно рекордной. Впрочем, теоретически это случится лишь через два с половиной месяца - в матче шестнадцатого тура против франкфуртского «Айнтрахта», 21 января следующего, 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Шальке 04
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