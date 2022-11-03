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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Вернер высказался после новости о том, что он пропустит чемпионат мира

03 Ноября 2022 • 21:41 Комментировать

Тимо Вернер был заменён уже по ходу первого тайма матча Лиги чемпионов против «Шахтёра», проходившего в среду. Форвард прошёл медицинское обследование, после чего «РБ Лейпциг» сообщил, что Вернер не вернётся на футбольное поле в 2022 году. Таким образом, футболист не выступит за сборную Германии на чемпионате мира в Катаре.

«Мне очень тяжело! Я буду отсутствовать в ближайшие недели, пропущу чемпионат мира. К сожалению, мне придётся поддерживать «РБ Лейпциг» и сборную Германии с дивана», - написал Вернер в социальных сетях.

Также Тимо Вернер поблагодарил фанатов за сообщения поддержки.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Тимо Вернер РБ Лейпциг
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