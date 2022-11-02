​Нойер: «Я перенёс три операции из-за рака»

Вратарь «Баварии» и национальной сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о проблемах со здоровьем, которые ему пришлось перенести.

«У меня был рак кожи лица, из-за которого я перенёс три операции. Вот почему мы уделяем особое внимание защите от солнца. Я всё время тренируюсь на улице, а также люблю проводить свободное время на природе», - сказал Нойер после запуска нового продукта по уходу за кожей. Слова немецкого футболиста приводит портал Goal.com.

В сезоне 2022/2023 Мануэль Нойер провёл 13 игр, в которых пропустил 11 голов. 36-летний вратарь играет за «Баварию» с лета 2011 года.