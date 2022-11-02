Нагельсманн рассказал, когда Нойер вернётся в строй

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поведал о состоянии здоровья вратаря команды Мануэля Нойера, получившего повреждение плеча.

«Хочу всех успокоить. За последние несколько дней Нойер хорошо подлечился, он уже начал частично тренироваться. Не исключаю, что Мануэль сможет сыграть против «Герты» в этот уик-энд. Мы наблюдаем за его состоянием каждый день», - передает слова специалиста Sport1.de.

Поединок 13-го тура чемпионата Германии между берлинской «Гертой» и «Баварией» состоится 5 ноября.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 36-летний вратарь провел девять поединков, в которых пропустил восемь голов.