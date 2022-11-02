Нагельсманн отреагировал на задержание Павара

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался в инциденте, связанном с защитником команды Бенжаменом Паваром. Французский игрок был задержан за вождением в нетрезвом виде.

«Клуб моментально отреагировал на эту ситуацию. Бенжамен уже признал свою ошибку. Так и должно быть. Я поздравляю его с голом в важном матче», - цитирует тренера Mundo Deportivo.

Бенжамен защищает цвета немецкого коллектива с 2019 года. Трудовое соглашение латераля с немецким грандом рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Павар провел десять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.