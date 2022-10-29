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​«Атлетико» не продал Фелиша европейскому гранду за 100 млн евро

29 Октября 2022 • 17:53 Комментировать (3)

В летнее трансферное окно «Бавария» проявляла интерес к нападающему Жоау Фелишу, который в настоящий момент выступает за «Атлетико». Как сообщает испанская Marca, мюнхенцы предлагали мадридцам за Фелиша 100 миллионов евро. Несмотря на столь внушительное по сегодняшним меркам предложение, «матрасники» ответили на него отказом.

В своё время – летом 2019 года – Жоау Фелиш обошёлся «Атлетико» в 127,2 миллиона евро, согласно данным портала transfermarkt. Впрочем, португальский форвард до сих пор по-настоящему не раскрылся в Мадриде.

В первом матче сезона 2022/2023 Жоау Фелиш отдал три голевых паса. С тех пор 22-летний игрок результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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Комментарии (3)
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Misha_diablo_football
29 Октября 2022 в 18:41
Зато купили за намного дешевле Мане...
ARTUR
29 Октября 2022 в 18:36
И что ?? чудик сидит на баночке а Матрасы по ходу матча сливают кадису ...
Alex1972
29 Октября 2022 в 17:55
Чего не продали?... Не играет он у Симеоне... Назло бабушке чтоль?...
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