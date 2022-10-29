​«Атлетико» не продал Фелиша европейскому гранду за 100 млн евро

В летнее трансферное окно «Бавария» проявляла интерес к нападающему Жоау Фелишу, который в настоящий момент выступает за «Атлетико». Как сообщает испанская Marca, мюнхенцы предлагали мадридцам за Фелиша 100 миллионов евро. Несмотря на столь внушительное по сегодняшним меркам предложение, «матрасники» ответили на него отказом.

В своё время – летом 2019 года – Жоау Фелиш обошёлся «Атлетико» в 127,2 миллиона евро, согласно данным портала transfermarkt. Впрочем, португальский форвард до сих пор по-настоящему не раскрылся в Мадриде.

В первом матче сезона 2022/2023 Жоау Фелиш отдал три голевых паса. С тех пор 22-летний игрок результативными действиями не отмечался.