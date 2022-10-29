В летнее трансферное окно Роберт Левандовски сменил «Баварию» на «Барселону», решив принять новый вызов в своей карьере. Изданию Bild удалось раскрыть один из пунктов договора между клубами. Этот пункт касается бонусных выплат за голы Левандовски в составе каталонского клуба.

По данным источника, «Барселона» будет платить «Баварии» 1,25 миллиона евро каждый раз, когда Роберт Левандовски покорит планку в 25 голов за сезон.

В сезоне 2022/2023 Роберт Левандовски уже успел забить 17 голов в 16 матчах. Как видим, шансы «Баварии» заработать 1,25 миллиона в этом сезоне достаточно высоки.