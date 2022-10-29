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Чемпионат Германии. Бундеслига

Сёмин считает, что Черчесов может возглавить клуб из Бундеслиги

29 Октября 2022 • 10:27 Комментировать
Ференцварош
...
Залаэгерсег
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30.10 19:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о наставнике венгерского «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Сёмин считает, что российский специалист мог бы возглавить один из клубов немецкой Бундеслиги.

«Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет. Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, что на этой неделе Черчесов сумел вывести «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы, добившись ничейного результата в матче 5-го тура группового этапа турнира с «Монако» (1:1). Ранее он также работал в «Спартаке», «Динамо», польской «Легии» и в национальной сборной России, вместе с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Юрий Сёмин Станислав Черчесов
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