Сёмин считает, что Черчесов может возглавить клуб из Бундеслиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о наставнике венгерского «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

Сёмин считает, что российский специалист мог бы возглавить один из клубов немецкой Бундеслиги.

«Черчесову по силам возглавить клуб Бундеслиги. Он в этой лиге играл, языком хорошо владеет. Сейчас его команда на виду, успешно выступает в еврокубках, поэтому вполне возможно», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, что на этой неделе Черчесов сумел вывести «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы, добившись ничейного результата в матче 5-го тура группового этапа турнира с «Монако» (1:1). Ранее он также работал в «Спартаке», «Динамо», польской «Легии» и в национальной сборной России, вместе с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.