Госенс может сменить «Интер» на клуб Бундеслиги

Немецкий фланговый защитник Робин Госенс недоволен количеством игровой практики в миланском «Интере». По этой причине футболист задумывается о смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Как стало известно журналистам Sky Sport, 28-летний исполнитель может перебраться в немецкий чемпионат. Заинтересованность в его услугах проявляет леверкузенский «Байер».

Напомним, что Робин перебрался в стан «нерадзурри» из «Аталанты» прошлой зимой.

В нынешнем сезоне Госенс поучаствовал в 14 поединках за миланский коллектив, в которых отметился одним забитым мячом.