Нагельсманн оценил перспективы «Барселоны» в Лиге Европы

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о каталонской «Барселоне», досрочно завершившей выступление в Лиге чемпионов на групповой стадии.

«У «Барселоны» хорошая команда с прицелом на будущее. У них огромный потенциал. Уверен, каталонцы отлично выступят в Лиге Европы», - передает слова немецкого специалиста Football Espana.

Стоит отметить, что «Барселона» второй сезон кряду не может пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа подопечные Хави Эрнандеса на выезде встретятся с чешской «Викторией». Матч пройдет 1 ноября.