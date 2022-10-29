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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн оценил перспективы «Барселоны» в Лиге Европы

29 Октября 2022 • 08:51 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о каталонской «Барселоне», досрочно завершившей выступление в Лиге чемпионов на групповой стадии.

«У «Барселоны» хорошая команда с прицелом на будущее. У них огромный потенциал. Уверен, каталонцы отлично выступят в Лиге Европы», - передает слова немецкого специалиста Football Espana.

Стоит отметить, что «Барселона» второй сезон кряду не может пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре группового этапа подопечные Хави Эрнандеса на выезде встретятся с чешской «Викторией». Матч пройдет 1 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Юлиан Нагельсманн
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